Ende Oktober verlässt Moderatorin Franca Lehfeldt den Nachrichtensender Welt. Lehfeldt, auch bekannt als Ehefrau von Bundesfinanzminister Christian Lindner, will sich selbstständig machen und zudem auf die PR-Seite wechseln. Sie gründet eine eigene Kommunikationsagentur. Beim Fernsehsender Welt wird entsprechend ihre Stelle in dem Format "Die Welt am Abend" frei. Knapp zwei Jahre lang moderierte Lehfeldt am späten Nachmittag und frühen Abend.





Neben Franca Lehfeldt verliert Welt zudem noch Jens Reupert. Vor wenigen Tagen wurde mitgeteilt, dass er künftig für ntv im Dienst sein wird. Reupert arbeitete ab 2010 für den Nachrichtensender, der damals noch N24 hieß. Moderator von Welt war Reupert dann seit 2019.