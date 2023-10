Amazon Freevee, der werbegestützte und frei empfangbare Streamingdienst von Amazon, wird noch in diesem Jahr eine deutsche Eigenproduktion veröffentlichen, wie zu Wochenbeginn bekannt wurde. Dabei handelt es sich um eine zehnteilige Stand-Up-Sketch-Comedy-Serie namens "Jokah & Tutty", die ab dem 30. November zur Verfügung stehen soll.

Im Fokus der Sendung stehen Personen, die im Netz schon eine größere Fangemeinde haben. Jokah ist YouTuber, der als „Beziehungstest-Guru“ und Entertainer unterwegs ist Tutty ist Stand-Up-Comedian und hat ebenfalls eine größere Community im Netz. In der neuen Sendung wollen beide "mit viel Humor und Ironie" gesellschaftlich relevante Themen verhandeln, aber auch, Perspektiven von Minderheiten aufzeigen und Vorurteile entlarven.



Auch wollen die beiden "so machen Finger" in die "Political-Correctness-Wunde" legen. Die Freevee-Show basiert auf einer Idee von Michael Starkl, der auch die Regie übernahm und das Format mit Headautor Ben Schmid und dem WritersRoom Berlin entwickelte. In der ersten Staffel sollen zudem auch weitere Gesichter auftauchen. Genannt wurden Christian Tramitz, Oliver Korritke und Gregor Bloeb, aber auch Comedians wie Idil Baydar, Nico Stank, Erika Ratcliffe oder Osan Yaran.