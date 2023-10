Drei Wochen nach dem Terrorangriff der Hamas hat Israel seine sogenannte "zweite Phase des Militäreinsatzes" begonnen. Während die Bundesregierung nicht müde wird zu betonen, dass sie fest an der Seite Israels stehe, ist Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) in die Kritik geraten, weil sich Deutschland jüngst bei der Abstimmung über eine UN-Resolution zum Krieg zwischen Israel und den Hamas-Terroristen enthielt.

Anlässlich dessen hat das ZDF nun eine Sondersendung mit der Außenministerin angekündigt. "Was nun, Frau Baerbock?" wird am Mittwoch um 19:20 Uhr ausgestrahlt. Befragt wird die Politikerin von ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten und ZDF-Nachrichtenchefin Anne Gellinek. In dem Interview soll die Baerbock sich und die Rolle Deutschlands in der weltweiten Krisendiplomatie erklären, kündigte der Sender an.

Unterdessen hat das ZDF für Montag um 19:20 Uhr ein neuerliches "ZDF spezial" mit dem Titel "Eskalation in Nahost" angekündigt. Darin will Moderatorin Antje Pieper der Frage nachgehen, welche Chancen für eine Freilassung der Geiseln jetzt noch bestehen. Wenige Stunden zuvor war der Tod der vermissten Deutsch-Israelin Shani Louk bekannt geworden.