am 31.10.2023 - 10:14 Uhr

Neuzugang bei Sky: Ab sofort wird Thomas Hitzlsperger das Expertenteam des Pay-TV-Senders bei der Premier League verstärken. Geplant sind zunächst fünf Einsätze bis zum Saisonende. Der ehemalige Nationalspieler, der selbst viele Jahre in der Premier League aktiv war, wechselt sich mit René Adler und Mladen Petric beim sogenannten "Match of the Week" ab.

"Thomas Hitzlsperger ist eine großartige Verstärkung für unser Team, auf die sich die Sky-Fußballfans freuen können", sagte Alexander Rösner, seit wenigen Wochen als Senior Vice President Sports Editorial bei Sky tätig. "Mit seinen Erfolgen auf den Plätzen Englands und in der deutschen Nationalmannschaft sowie seinen Erfahrungen vor der Kamera als TV-Experte passt er perfekt zur Premier League bei Sky Sport."

Thomas Hitzlsperger: "Ich freue mich auf die Premier League bei Sky und darauf, erstmals im deutschen Fernsehen auch als Co-Kommentator im Einsatz zu sein. Die Premier League hat mich seit meinen Anfängen begeistert und somit ist die Expertenrolle eine tolle Aufgabe. Ich möchte meine Begeisterung mit den Zuschauern teilen und ihnen besondere Einblicke gewähren."

Seinen ersten Einsatz bei Sky hat Hitzlsperger bereits am kommenden Sonntag beim Spiel zwischen Luton Town und dem FC Liverpool. in seiner neuen Rolle wird er die Begegnungen künftig nicht nur vor Spielbeginn und nach dem Schlusspfiff analysieren, sondern auch als Co-Kommentator begleiten. Zum Auftakt kommentiert er an der Seite von Toni Tomic.