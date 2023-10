am 31.10.2023 - 12:40 Uhr

Eigentlich wird der Carl Laemmle Produzentenpreis an herausragende Persönlichkeiten auf Produktionsseite vergeben, in diesem Jahr wurde zero-one-film-Geschäftsführer Thomas Kufus ausgezeichnet. Davor erhielten unter anderem auch schon Nico Hofmann, Gabriela Sperl oder auch Regina Ziegler und Roland Emmerich den Preis. Nun verleiht die Produzentenallianz gemeinsam mit der Carl-Laemmle-Geburtsstadt Laupheim eine gesonderte Ehrenauszeichnung an die langjährige MDR-Intendantin Karola Wille.

Dass die Produzentenallianz die Nachricht zur Ehrenauszeichnung ausgerechnet am heutigen 31. Oktober veröffentlicht, ist keine Überraschung. Karola Wille hat heute ihren letzten Tag als MDR-Intendantin, ab dem 1. November übernimmt Ralf Ludwig den Sender. Wille leitete den MDR seit 2011, nachdem sie zuvor schon viele Jahre im Unternehmen gearbeitet hatte.

Mit dem Carl Laemmle Ehrenpreis will die Produzentenallianz das "beständige Engagement Willes für ein ausgewogenes und faires Verhältnis der ARD mit der deutschen Produktionswirtschaft" würdigen. Wille habe Weitsicht für konstruktive Beziehungen zwischen Sendern und Produzentinnen und Produzenten bewiesen. Die Rede ist außerdem von "Wegmarken für die deutsche Film- und Fernsehlandschaft", die die MDR-Intendantin gesetzt habe. Konkret genannt werden hier die Eckpunktevereinbarungen zu der Zusammenarbeit zwischen ARD-Rundfunkveranstaltern und den Produzentinnen und Produzenten. "Ihr unermüdlicher Einsatz für den deutschen Film haben ihr den Respekt der gesamten Produzentenwirtschaft eingebracht", heißt es in einer Mitteilung der Produzentenallianz.

Björn Böhning, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung des Carl Laemmle Produzentenpreises und Vorstandssprecher der Produzentenallianz, sagt: "Die Geduld, Vehemenz, Sachlichkeit und der Mut zum konstruktiven Streit Karola Willes ermöglichte eine stabile Partnerschaft der mittelständischen Produktionsunternehmen mit der ARD. Ein solches Engagement sucht seinesgleichen. Daher zeichnen wir Prof. Dr. Wille mit diesem besonderen Ehrenpreis aus."

Ingo Bergmann, Oberbürgermeister der Stadt Laupheim, ergänzt: "Es freut mich sehr, dass Frau Prof Dr. Wille mit dem Sonderpreis ausgezeichnet wird. Der Carl Laemmle Produzentenpreis hat sich in den vergangenen Jahren zu einer festen Größe in der Filmlandschaft entwickelt. Dieser Sonderpreis erweitert das Spektrum und ehrt eine engagierte Gestalterin." Mit dem Carl Laemmle Ehrenpreis ist vor Wille bislang nur der Produzent Artur Brauner ausgezeichnet worden.