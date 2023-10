Auch in diesem Advent wird das ZDF einen von Markus Lanz moderierten Jahresrückblick senden. "Markus Lanz – Das Jahr 2023" kehrt dabei auf den Mittwochabend zurück. Zu sehen ist die planmäßig 135 Minuten lange Sendung am 13. Dezember ab 20:15 Uhr. Schon 2021 lief der Lanz-Jahresrückblick an einem Mittwochabend, 2022 ging er donnerstags auf Sendung. 2020 und 2021 schauten vier und 3,7 Millionen Menschen den Jahresrückblick, der in beiden Jahren noch wesentlich von der Corona-Thematik geprägt war. 2022 sank die Reichweite dann auf rund 2,8 Millionen linear Zusehende.

Wer in diesem Jahr beim Lanz-Rückblick zu Gast ist, steht indes noch nicht fest. Klar ist, dass das ZDF seinen Jahresrückblick aber nach RTL sendet. RTL wird mit "Menschen, Bilder, Emotionen" bereits am 7. Dezember auf Sendung gehen – und das Format dann am Donnerstag zeigen. Über viele Jahre hinweg war der Jahresrückblick von RTL ein Sonntagabendprogramm, dort läuft jetzt die NFL. Und auch in Sachen Moderation wird es Änderungen geben. Hatten im vergangenen Jahr Karl-Theodor zu Guttenberg und Thomas Gottschalk die Günther-Jauch-Nachfolge angetreten, soll in diesem Jahr nun Steffen Hallaschka durch den Rückblick führen.



Und auch ein Sendetermin des diesjährigen "satirischen Jahresrückblicks" im Zweiten ist nun festgezurrt. Er schließt sich am Freitag, 15. Dezember an die Unterhaltungsprogramme an. Wie üblich ist an diesem Abend ab 22:30 Uhr die "heute-show" zu sehen, gegen 23 Uhr folgt" ZDF Magazin Royale". Der Jahresrückblick von Werner Doyé und Andreas Wiemers folgt dann um 23:30 Uhr.

Beide sind bekannt durch ihre Rubrik "Toll!", die in jeder Folge des ZDF-Politmagazins "frontal" zu sehen ist. Sie wurden bereits sechs Mal für den renommierten Adolf-Grimme-Preis nominiert. 2021 holte ihr "satirischer Jahresrückblick" ab kurz nach 23 Uhr um die 17 Prozent bei allen, 2022 lief die Sendung erst nach Mitternacht an, die Quote halbierte sich in Folge in etwa.