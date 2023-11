In den vergangenen Monaten hat Sat.1 schon mehrfach bei erfolgreichen Formaten den Sendeplatz gewechselt. In einigen Fällen gingen die Experimente nicht auf. Ein Beispiel dafür ist die Unterhaltungsshow "99", die in zwei Staffeln freitags um die zehn Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen einfuhr. Die Staffeln drei und vier, auf den Montag verlegt, kamen im Schnitt dann auf weniger als sieben Prozent. Bei "Zurück in die Schule", das im Herbst 2022 mittwochs mit rund siebeneinhalb Prozent ordentlich anlief, brachte der neue Sendeplatz am Freitag ebenfalls keine Besserung – um rund 0,3 Punkte ging es nach unten. Auch Seven.One-CEO Bert Habets hatte sich zuletzt mehr Kontinuität gewünscht.

Im November kehrt ein weiterer Sat.1-Erfolg nicht an dem Abend zurück, an dem er stark war. "Das 1% Quiz" mit Jörg Pilawa, dessen erste sechs Ausgaben im Frühjahr auf im Schnitt rund 9,2 Prozent kamen, wird im Herbst nicht mehr am Mittwoch, sondern donnerstags um 20:15 Uhr zu sehen sein. Die neue Staffel startet am 23. November.



Das Spielprinzip hat sich nicht geändert. Jörg Pilawa stellt 100 Personen im Studio fragen, die immer schwerer werden. Ziel ist es, dass auch auf die letzte Frage, die im Vorfeld nur ein Prozent einer Gruppe repräsentativ Befragter korrekt beantwortet haben, eine richtige Antwort vorhanden ist.

Drei Tage vor der neuen "1% Quiz"-Staffel läuft übrigens auch "Promi Big Brother" an. Dass der Livestream am 18. November beginnt und die Sat.1-Ausstrahlung am 20. November war schon bekannt. Mit Blick auf die ersten fünf Sendetage überrascht dennoch etwas: Davon, dass die Shows rund um die Promi-WG wie früher zumeist gegen 22:15 Uhr beginnen, lässt sich diesmal nichts erkennen. Sowohl am Montag und Dienstag besagter Woche läuft die Produktion ab 20:15 Uhr. Am Mittwoch und am Freitag müssen Fans bis zirka 23 Uhr warten – im Vorfeld sind "The Taste" und "TVOG" eingeplant. Nur nach dem "1% Quiz" am Donnerstag bleibt es beim langjährig gelernten Slot von zirka 22:15 Uhr.