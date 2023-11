Noch in diesem Herbst wird die seit einigen Wochen schon im Stream bei RTL+ verfügbare Krimiserie "Die Quellen des Bösen" auch im linearen Free-TV ausgestrahlt. Diese Nachricht ist weit weniger überraschend als der Sender auf dem das passieren wird. Bisher liefen die großen Fiction-Projekte von RTL Deutschland zumeist bei RTL, kleinere Programme auch bei Vox oder wie im Fall einer Wacken-Serie bei Nitro. "Die Quellen des Bösen" kommen ab Ende November nun aber im Programm von RTLup unter.

RTLup ist eigentlich eher eine Abspielstation von RTL-Archivware – die Serie mit Henriette Confurius und Fahri Yardim ist somit auch eines der wenigen Programme, das dort in linearer Erstausstrahlung läuft. Konkret soll die Serie dort am Sonntag, 26. November um 20:15 Uhr anlaufen. An diesem Abend sind dann auch alle sechs Episoden am Stück eingeplant, sodass der letzte Abspann erst gegen ein Uhr nachts zu sehen sein wird.

Der Inhalt der Thriller-Serie wird so beschrieben: "Im Dohlenwald wird die Leiche eines Mädchens gefunden. Was bedeuten die rätselhaften Zeichen, die ihr in die Haut geritzt wurden? Während Koray Larssen einen Serienmörder vermutet, folgt Ulrike Bandow Hinweisen, die in die örtliche Neonazi-Szene führen. Dabei trifft sie auf ihre ehemals beste Freundin Christa, deren Mann Frank Verbindungen zu dem Opfer zu haben scheint. Bald ahnt Ulrike, dass dieser Fall in ihre eigene Vergangenheit führt."

Für echte Thriller- oder Crimestoffe ist der Sonntagabend bei RTLup zudem nicht bekannt. Aktuell laufen an dem Abend Wiederholungen des "Blaulicht-Reports", der einstigen Nachmittags-Scripted-Reality von RTL. Zudem werden "Die Quellen des Bösen" am 26. November unter anderem in Konkurrenz zu einer weiteren Folge des ZDF-"Traumschiffs" senden und natürlich auch gegen einen meist reichweitenstarken Krimi im Ersten antreten.