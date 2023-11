am 02.11.2023 - 10:29 Uhr

RTLzwei hat eine weitere Staffel der von der Spiegel TV GmbH kommenden Sozialreportage "Hartes Deutschland – Leben im Brennpunkt" ausgestellt. Nach eigenen Angaben ist das Format "nah dran und mittendran" und somit "ungeschönt", zugleich aber "respektvoll". Die vier neuen Folgen laufen ab dem 22. November immer donnerstags um 20:15 Uhr im RTLzwei-Programm.

Vergangene Staffeln der Produktion sicherten sich Werte, die im Durchschnitt grob bei soliden viereinhalb Prozent (14-49) lagen. Von den Top-Werten der Anfangszeit ist man damit ein gutes Stück entfernt. Vor rund fünf Jahren waren zweistellige Marktanteile oder sehr hohe einstellige Werte möglich. Schon bekannt war, dass am 22. November, also am Tag vor dem "Hartes Deutschland"-Start mit "Mensch Retter" ein weiteres Reportageformat ins Programm des Privatsenders zurückkehren wird.