Nachdem "Forsthaus Rampensau" inzwischen bereits in der zweiten Staffel erfolgreich in Österreich zu sehen ist, holt ProSiebenSat.1 das Format am 8. Dezember nach Deutschland, um damit die Bezahlversion des eigenen Streamingdienstes Joyn Plus+ anzuschieben. Vergangene Woche wurden die Namen der ersten Personen bekannt gegeben, die sich um die Auszeichnung als größte Rampensau des Landes bewerben - und die ließen zunächst durchaus aufhorchen, weil sie schon widerspiegelten, dass Joyn künftig nicht mehr nur die ganz junge Zielgruppe ansprechen soll, auf die man sich bei Eigenproduktionen bislang fokussiert hatte.

So feiern John Friedmann und Florian Simbeck, die als "Erkan & Stefan" bekannt wurden, ihre Premiere in einem solchen Reality-Format. Party-Sängerin Jasmin Herren, die mit ihrem Lebenspartner Philipp Bender ins Forsthaus Rampensau zieht, bringt da natürlich ungleich mehr Erfahrung mit, zielt aber ebenfalls nicht auf die ganz junge Zielgruppe. Ebenfalls schon bekannt war, dass Gina-Lisa Lohfink mit dabei sein wird, sie bildet ein Team mit GNTM-Model Elsa Latifaj.

Nun wurden auch die sechs noch ausstehenden Promi-Paare bekannt gegeben. Dazu gehören Matthias Mangiapane, der mit seiner Mutter Dagmar antritt. Der Reality-Star Sam Dylan bildet ein Team mit der "selbsternannten 50+ Sinnfluencerin & Mutmacherin" Nadine "Nana" Miree. Viel Reality-Erfahrung bringt das Team Kevin "Flocke" Patzer und Diogo Sangre mit. Jada und Joelina Karabas sind die Töchter von Danni Büchner. Natascha und Beverly sah man zuletzt in "Beauty & The Nerd". Und mit Cedric Beidinger und Hanna Annika ist auch ein Fitness-Influencer-Paar mit an Bord.

Dem siegreichen Paar winkt am Ende nicht nur die Auszeichnung als größte Rampensau, sondern auch ein Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro. Produziert wird die Sendung von Madame Zheng Production.