Beuster erklärte nach seiner Wahl: "Ich will mich mit ganzer Kraft für unseren DJV und die Stärkung des Journalistenberufs einsetzen. In Zeiten von Desinformation, Kriegspropaganda und Übergriffen auf Berichterstattende braucht es uns Journalistinnen und Journalisten als Fressfeinde der Fake News. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Ich will mit dazu beitragen, dass die Pressefreiheit durch guten Journalismus wieder Wumms bekommt."

Unterdessen steht auch fest, was Frank Überall künftig machen wird: Er übernimmt den Posten des Chefreporters beim Digitalverlag Kivvon und soll dort vor allem "bundesweite politische Interviews und Berichte sowie investigative Recherchen" liefern, wie es heißt. Seit einigen Monaten moderiert Überall bei Kivvon bereits ein Talk-Format zu Büchern.

Überall: "Es gibt nicht alle Tage die Chance, bei einem Start-Up-Medienunternehmen die Weichen mitstellen zu dürfen. Es ist mir eine Ehre, ganz praktisch, aber auch konzeptionell daran mitzuwirken, guten Journalismus in bewährten wie neuen Formaten für die digitale Welt zu präsentieren." Kivvon-Gründer und CEO Coskun Josh Tuna sagt: "Ich freue mich, mit Frank Überall einen versierten Journalisten an Bord zu haben. Er hat in nahezu allen Mediengattungen Erfahrung und weiß, wie Qualitätsjournalismus im Internet funktioniert. Damit passt er hervorragend in unser Team."