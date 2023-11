am 06.11.2023 - 15:44 Uhr

Schon Ende Juni haben die Ad Alliance und RTLzwei das Kartellamt darüber informiert, dass die Werbezeitenvermarktung des Senders aus Grünwald künftig nicht mehr durch die Tochter El Cartel Media erfolgen soll, sondern von der Ad Alliance von RTL Deutschland übernommen werden soll. Es wäre eine Rückkehr 20 Jahre nachdem der damalige RTLzwei-Chef Josef Andorfer beschlossen hatte, die Vermarktung lieber selbst in die Hand zu nehmen als sie weiterhin der damaligen IP Deutschland zu überlassen.

Doch die Pläne lassen sich nun zumindest nicht so schnell umsetzen, wie man sich das in Grünwald und Köln gedacht hat - denn eine Entscheidung des Bundeskartellamts lässt weiterhin auf sich warten. "Aktuell gehen wir davon aus, dass es kurzfristig noch keine Entscheidung des Bundeskartellamts dazu geben wird. RTLzwei wird daher in 2024 weiter von El Cartel vermarktet", bestätigte eine Sprecherin der Ad Alliance auf DWDL-Nachfrage einen entsprechenden Bericht von "Horizont".

Hintergrund ist, dass es für einen solchen Werbevermarkter-Wechsel einen gewissen Vorlauf braucht, die Zeit dafür inzwischen aber knapp geworden ist. Da ein unterjähriger Wechsel der Vermarktung "aus unterschiedlichen Gründen nicht praktikabel" sei, bleibt somit das Jahr 2024 hindurch also alles wie bislang. Der nächste mögliche Zeitpunkt für die Übernahme der RTLzwei-Vermarktung durch AdAlliance ist dann also zum Jahreswechsel 2025.

Ob das Bundeskartellamt bei seiner Entscheidung in die eine oder andere Richtung neigt, lässt sich aus der Verschiebung nicht herauslesen, seitens der Beteiligten will man die aktuelle Situation ohnehin nicht weiter kommentieren. In identischen Statements heißt es: "Bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns angesichts der fortlaufenden kartellrechtlichen Prüfung zu weiteren Details derzeit nicht äußern können."

Die Abwicklung von El Cartel Media in Grünwald ist nun jedenfalls bis auf Weiteres zumindest vertagt. "Unser Vermarkter El Cartel steht dem Werbemarkt jetzt und 2024 mit voller Kraft zur Verfügung – mit dem gewohnten Portfolio und dem gesamten Service", teilt ein RTLzwei-Sprecher am Montag mit.