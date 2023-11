am 06.11.2023 - 15:32 Uhr

Das Erste wird auch in diesem Jahr die Show "Alle singen Weihnachten! – Das große Adventsfestsingen" mit Florian Silbereisen ins Programm nehmen. Wie der Sender jetzt angekündigt hat, wird die vom MDR verantwortete Musikshow am Montag, den 18. Dezember, ab 20:15 Uhr zu sehen sein. Das ist für Silbereisen ein ungewohnter Sendeplatz, seine Schlagershows sind normalerweise am Samstagabend beheimatet.

Schon im vergangenen Jahr hatte Das Erste "Das große Adventsfestsingen" im Programm, auch damals lief die Show am Montagabend. Mit 3,60 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern lief es zwar nicht schlecht, aber eben deutlich weniger erfolgreich als sonst. Beim jungen Publikum standen damals nur 5,5 Prozent Marktanteil auf dem Konto des Senders. Das hat wohl auch damit zu tun, dass die Sendung ein deutlich älteres Publikum anspricht als die Schlagershows.

Nicht betroffen von der neuen Show ist auch dieses Jahr das "Adventsfest der 100.000 Lichter", das am 2. Dezember - und damit samstags - zur besten Sendezeit zu sehen sein wird. In "Alle singen Weihnachten! – Das große Adventsfestsingen" kommen Vereine, Chöre und Gruppen aus ganz Deutschland zusammen und singen gemeinsam mit verschiedenen Stars die schönsten Weihnachtslieder. Die Aufzeichnung der Show findet übrigens schon am 25. November im Congress Centrum Suhl statt. Laut Ticketseite gibt es nur noch eine Handvoll Karten.

Konkrete Details zum "Adventsfestsingen" konnte der zuständige MDR auf Anfrage noch nicht nennen. So ist vorerst auch unklar, welche Sängerinnen und Sänger an der Show teilnehmen werden.