Nach seinem Wechsel zu Sat.1 präsentierte Jörg Pilawa im vergangenen Jahr auch einen Jahresrückblick für den Privatsender. Und auch für 2023 ist nun eine solche Show geplant, wie eine Sat.1-Sprecherin gegenüber DWDL.de bestätigte. Die Produktion übernimmt erneut die ProSiebenSat.1-Tochter Cheerio Entertainment.

Anders als 2022 wird es die Sendung diesmal allerdings nicht vor, sondern nach Weihnachten zu sehen geben: Konkret soll "Unser 2023 - Der Sat.1-Jahresrückblick mit Jörg Pilawa", so der vollständige Titel, am Mittwoch, den 27. Dezember um 20:15 Uhr ausgestrahlt werden. Die Aufzeichnung erfolgt allerdings schon einen Monat früher, nämlich am 28. November.

Sat.1 lässt sich mit der Ausstrahlung also länger als die Konkurrenz Zeit für seinen Rückblick: Während Steffen Hallaschka bei RTL seinen "Menschen, Bilder, Emotionen"-Einstand bereits am 7. Dezember feiern wird, folgt "Markus Lanz - Das Jahr 2023" im ZDF am 13. Dezember. "Der ARD-Jahresrückblick" wiederum läuft am Dienstag, den 19. Dezember um 22:15 Uhr.

Das Konzept des Sat.1-Rückblicks weicht derweil von dem anderer Formate ab. Zu Gast sind vier Prominente, die ihr jeweiliges "Highlight des Jahres" vorstellen sollen. "Je unterhaltsamer sie ihr Thema verkaufen, desto mehr überzeugen sie auch andere", heißt es in der Beschreibung. Pilawa wiederum "testet, wie gut seine prominenten Gäste in diesem Jahr aufgepasst haben". Mit dabei sind Horst Lichter, Wigald Boning, Caroline Frier und Elena Uhlig. Ebenfalls neu ist die Location: Anstelle des Theaters am Potsdamer Platz wird der Jahresrückblick diesmal in den Kölner MMC-Studios aufgezeichnet.

Mit Blick auf die Quoten besteht für den "Sat.1-Jahresrückblick" indes noch Luft nach oben: Die Premiere mit Jörg Pilawa hatten 2022 im Schnitt nur 1,21 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer gesehen, in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei weniger als sechs Prozent.