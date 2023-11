am 07.11.2023 - 13:24 Uhr

Über ihr Treueprogramm Magenta Moments verschenkt die Deutsche Telekom anlässlich des 100-jährigen Disney-Jubiläums ab sofort Abos von Disney+. Privatkundinnen und -kunden können den Streamingdienst in der gerade erst gestarteten Werbe-Version ab sofort bis zum 16. Oktober 2024 kostenfrei nutzen. Eine anschließende Kündigung ist demnach nicht notwendig.

Das Angebot ist verfügbar, solange der Vorrat reicht und soll in der "MeinMagenta"-App nur "buchungsberechtigten" Kundinnen und Kunden angezeigt werden - "als Dankeschön für ihre Treue", wie es heißt. Wer das Angebot erhält und wie viele kostenfreie Abos zur Verfügung gestellt werden, ließ die Telekom zunächst offen.

"Wir freuen uns, unsere langjährige und gute Partnerschaft mit der Deutschen Telekom fortzusetzen und bieten zum Start unseren neuen Ad-Tier-Tarif 'Disney+ Standard mit Werbung' als attraktives Treuegeschenk für alle berechtigten Magenta-Moments-Kunden an", sagte Fabian Burger, Director Affiliate Sales & Platform Distribution von The Walt Disney Company in Deutschland.

Erst vor wenigen Tagen hat Disney+ den werbefinanzierten Einstiegstarif in Deutschland gestartet - zusätzliche Reichweite, wie sie jetzt durch die Telekom ermöglicht wird, kommt da sicher gerade recht. Zum Start hat Disney bereits knapp 50 Werbekunden an Bord, wie Eun-Ky Park, Country-Managerin Deutschland, Österreich und Schweiz, jüngst im DWDL.de-Interview erklärte.

Demnach seien "alle klassischen Werbeformen bis 30 Sekunden" möglich. "Wir haben PreRoll-Spots und bei den Serien auch Unterbrecher-Werbung. Zum Start werden wir Filme allerdings nicht unterbrechen", so Park. "Der AdLoad pro Stunde wird bei circa vier Minuten liegen, also weit unter dem was man aus dem linearen Fernsehen kennt und ein Frequency Cap soll auch sicherstellen, dass nicht ständig die gleiche Werbung ausgespielt wird - im Interesse aller."