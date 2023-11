"Being Michael Schumacher" ist der Titel einer fünfteiligen Dokuserie, die zehn Jahre nach dem schweren Unfall des siebenmaligen Formel-1-Weltmeisters noch einmal sein Leben und seine Karriere nachzeichnet. Hierfür steht nun der Ausstrahlungstermin fest: In der ARD-Mediathek steht die Serie ab dem 14. Dezember bereit, die lineare Ausstrahlung erfolgt erst am 28. Dezember um 23:35 Uhr im Ersten.

Andreas Troll verfolgt den Weg des Jungen von der Kartbahn an der Kiesgrube in Kerpen zu einer globalen Ikone des Motorsports. "Ein Weltstar, der die Formel-1-Strecken kompromisslos beherrscht, aber nie seine Herkunft vergisst", wie es in der Beschreibung heißt. "Ein Mensch, der sein Visier nur in seltenen Momenten öffnet und einen scheuen, sehr freundlichen und humorvollen Charakter zu erkennen gibt. Einer, der in der Öffentlichkeit nicht mehr sichtbar ist, aber doch immer bleibt."

Mit der neuen Dokuserie will die ARD an den Erfolg von "Being Jan Ullrich" anknüpfen. Die Produktion gehörte im vergangenen Jahr mit mehr als drei Millionen Abrufen zu den größten Hits in der Mediathek - kein Wunder also, dass nun die Geschichte eines weiteren deutschen Sport-Stars erzählt werden soll.

Neue True-Crime-Serie

Schon zuvor, nämlich ab dem 5. Dezember stellt die ARD-Mediathek die neue Dokuserie "ARD Crime Time: Tödlicher PS-Kick" online. Diese begibt sich in drei Folgen auf die Spur eines "Horror-Unfalls", der sich im Spätsommer 2019 ereignete, als zwei Anfang 20-jährige Männer in einem hochmotorisierten Sportwagen eine Spritztour unternahmen und dabei 149 Mal die erlaubte Höchstgeschwindigkeit überschritten. Im Ersten erfolgt die Ausstrahlung ab 12. Dezember um 22:50 Uhr.