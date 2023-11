am 08.11.2023 - 11:30 Uhr

Am 2. Januar des kommenden Jahres wird Privatsender RTL 40 Jahre alt. Anlässlich des Jubiläums wird der Sender eine große Jubiläumsshow ausstrahlen. Für diese gibt es zwar noch keinen Ausstrahlungstermin (der 2. Januar selbst ist ein Dienstag), dafür aber einen Aufzeichnungstermin. Denn über einen Monat vor dem offiziellen Geburtstag werden die entsprechenden Bilder aufgenommen. Die EMG Germany Studios in Hürth-Kalscheuren werden am 30. November Schauplatz der Jubiläumsshow sein.

Was zum Inhalt bekannt ist: Sechs RTL-Stars sollen sich durch "einen Abend voll emotionaler, schräger, informativer und sportlicher Momente" quizzen. Thematisiert werden sollen "krasse Dschungelprüfungen", Höchstleistungen in Formel 1 und NFL und "Highlights" wie "Das Schloss am Wörthersee". Zudem sind "heimlich aufgenommene Szenen vom allerersten Arbeitstag der Promis bei RTL" angekündigt.



Wer mitmacht und wer durch den Abend führt, hat RTL derweil ebenfalls noch nicht verraten. Eine Jubiläumsshow zum Sendergeburtstag gab es bei RTL beispielsweise im Jahr 2014 – damals wurde Thomas Gottschalk als Moderator verpflichtet. Die im Doppelpack gesendete Primetime-Produktion erzielte damals mit jeweils mehr als 22 Prozent bei den klassisch Umworbenen sehr gute Quoten.

Übrigens: Nicht nur RTL wird Anfang 2024 40 Jahre alt. Auch Sat.1 wird Anfang kommenden Jahres einen solch runden Geburtstag begehen. Und auf diesen wurde zuletzt fleißig hingearbeitet. Ziel des ehemaligen Senderchefs Daniel Rosemann war es stets, den Sender bis dahin wieder zu alter Stärke zu führen. Geklappt hat das nicht. Seit November hat nun Marc Rasmus das Ruder übernommen.