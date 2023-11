Im Norden Deutschlands haben die Dreharbeiten für die nächste Sat.1-Daily begonnen. Insgesamt 60 Folgen von "Das Küstenrevier" will Sat.1 ab Anfang 2024 zeigen. Aktuell läuft die vierte Sendewoche der ebenfalls aus 60 Folgen bestehenden Daily "Die Landarztpraxis", die am bayerischen Schliersee im fiktiven Ort Wiesenkirchen verortet ist. Das Staffelfinale wird entsprechend im Januar über die Bildschirme flimmern. Während "Die Landarztpraxis" von Filmpool Entertainment umgesetzt wurde, kümmert sich Pyjama Pictures um die Krimiserie aus dem Norden.

Im Fokus soll Kriminalhauptkommissar Harry Stein stehen, der von Till Demtrøder verkörpert wird. Er ist Hamburger und spielte zwischen Anfang der 90er und 2010 in über 200 Episoden des "Großstadtreviers" (als Henning Schulz) mit, zudem war er in fast 70 Folgen des "Landarztes" zu sehen und vor gut einem Jahrzehnt in über 400 Folgen von "Verbotene Liebe". Im Ostseestädtchen Küstritz ist seine Figur "mit Leib und Seele" Polizist. Er freut sich darüber, dass seine Tochter Hanna (dargestellt von Vanessa Eckart) aus Rostock in ihre Heimat zurückkehrt, um als Kriminalhauptkommissarin im Revier ihres Vaters zu arbeiten.



Mit dabei ist auch ihr 15 Jahre alter Sohn Benni (Manuel Santos Gelke). Was Harry aber nicht weiß: Die alleinerziehende Mutter hatte einen guten Grund, Rostock so schnell als möglich zu verlassen. Was Sat.1 noch nicht bestätigt hat: Nach DWDL-Infos gehört auch der bei "GZSZ" frisch ausgestiegene Daniel Noah zum Cast. RTL hatte zum Abschied aus der Daily schon angedeutet, dass Noah zeitnah den Antagonisten in einer Krimiserie spielen werde.

Sat.1-Senderchef Marc Rasmus äußerte sich zudem lobend über die aktuell wochentags um 19 Uhr laufende Daily "Die Landarztpraxis". Man treffe damit das Sehgefühl der Zuschauerinnen und Zuschauer, erklärte Rasmus. Im Schnitt kamen die bisher gezeigten Folgen linear auf etwas mehr als 700.000 zusehende Personen – Tendenz steigend. "Den Weg, für den neuen Sat.1-Vorabend auf lokale Fiction zu setzen, verfolgen wir konsequent weiter mit der neuen Serie 'Das Küstenrevier' um Hauptdarsteller Till Demtrøder", so Rasmus.