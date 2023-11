am 08.11.2023 - 17:23 Uhr

"Vor dem Hintergrund meiner Zugehörigkeit zur jüdischen Glaubensgemeinschaft und aufgrund der aktuellen Entwicklungen in Deutschland habe ich mich entschieden, meinen Lebensmittelpunkt ins Ausland zu verlegen", erklärt Middelhoff. Sie stellt damit also auf die zunehmenden antisemitischen Vorfälle und Demonstrationen in den vergangenen Wochen ab.

Die Verleger Sebastian und Thomas Ganske äußerten ihr Bedauern über die Entscheidung, akzeptierten diese aber natürlich: "Deborah Middelhoff hat unser Leadmagazin 'Der Feinschmecker' gemeinsam mit ihrem kreativen und kompetenten Team erfolgreich durch die Pandemie geführt und maßgebende neue Formate etabliert, wie etwa unseren meinungsführenden und branchenprägenden Podcast oder auch den innovativen Premium Club, heute die führende Gourmet- und Genuss-Community in Deutschland. Wir verstehen Frau Middelhoffs persönliche Entscheidung und bedanken uns sehr für ihre engagierte und erfolgreiche Arbeit in fast zwei Jahrzehnten. Wir werden freundschaftlich verbunden bleiben."

Wer die Nachfolge auf dem Chefredaktions-Posten antreten wird, steht noch nicht fest und soll zu gegebener Zeit bekannt gegeben werden.