Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf haben die 15 Minuten Primetime-Sendezeit, die sie in "Joko & Klaas gegen ProSieben" gewinnen können, in den vergangenen Jahren schon in unterschiedlichster Weise genutzt - für großen Quatsch ebenso wie für große bewegende Fernsehmomente. Diesmal nutzen sie sie für eine große Gewinnsumme: Irgendwo in Deutschland wird ein Koffer mit einer Million Euro versteckt - und wer ihn zuerst findet, darf ihn samt Inhalt behalten.

Genau genommen gibt es diesmal überhaupt keine klassischen 15 Minuten "Joko & Klaas Live". Denn nach der ersten Sendung hatten sie bereits erklärt, diesmal weitgehend auf diese zu verzichten und sie sich für eine größere Aktion aufzusparen. Die startete nun am heutigen Mittwochabend, wo sie erklärten, dass sie nicht etwa 30 Minuten auf Sendung gehen werden, sondern stattdessen sieben Tage in Folge, also bis einschließlich kommenden Dienstag jeweils um 20:15 Uhr. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich dementsprechend um einige Minuten.

In jeder dieser Sendungen werden die beiden ein Rätsel stellen, dessen Lösung zu Zahlen führt, die letztlich die Koordinaten des Koffers und den Code des Zahlenschlosses ergeben werden. Dass deren Lösung nicht ganz einfach werden wird, zeigte schon die erste Ausgabe am Mittwoch, in der die beiden in einem Gespräch zu sehen waren, das nur aus den Worten "Wie?" und "So!" bestand.

Da die genauen Koordinaten sich erst mit der letzten Sendung am Dienstag kommender Woche vollständig ergeben werden, dürfte spannend werden, wann genau der Koffer einen neuen Besitzer finden wird. Umgesetzt wird die Aktion mit dem Geldgeber CosmosDirekt, auf dessen Website sich weitere Infos finden und sich auch die erste Folge mit dem ersten Rätsel abrufen lässt.