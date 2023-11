am 09.11.2023 - 11:32 Uhr

Personalwechsel beim ARD-Magazin "Report Mainz": Die Sendung wird ab dem kommenden Jahr von Nadia Kailouli moderiert, das hat der zuständige SWR nun angekündigt. Sie folgt auf Fritz Frey, der SWR-Chefredakteur verabschiedet sich Ende des kommenden Jahres in den Ruhestand. Die Moderation der Sendung gibt es nun schon etwas früher ab, am 21. November führt Frey ein letztes Mal durch das Format, das er zuvor 20 Jahre lang präsentierte. Nadia Kailouli hat ihren ersten Auftritt bei "Report Mainz" am 23. Januar.

"Ohne Fritz Frey wäre 'Report Mainz' nicht das Format, das es heute ist", sagt SWR-Programmdirektor Clemens Bratzler. Und weiter: "Unabhängig, hartnäckig, unbequem, oftmals zitiert von großen Zeitungen und anderen Medien. Stets war es ihm wichtig, auch herausfordernde, schwierige Recherchen zu ermöglichen, Missstände aufzudecken und einem Millionenpublikum näher zu bringen - prägnant und schnörkellos präsentiert, gerne in der für ihn typischen Weste."

ARD-Programmdirektorin Christine Strobl nennt Fritz Frey einen "Journalisten aus Leidenschaft". Strobl: "Sein Blick auf die Welt ist immer darauf gerichtet, die oft verborgenen Zusammenhänge hinter dem Geschehen sichtbar und die meist komplexen Hintergründe verständlich zu machen. Fritz Frey sorgte in seinen Moderationen für die ARD immer für Ruhe und Gelassenheit, selbst wenn die Themen für erhitzte Gemüter sorgten. Mit seinem langjährigen Wirken beim Südwestrundfunk aber auch für die ganze ARD hat er für den investigativen und hintergründigen Journalismus Maßstäbe gesetzt, die bleiben werden."

Bisherige "Mittagsmagazin"-Moderatorin

Nadia Kailouli moderierte zuletzt das "Mittagsmagazin" der ARD. Diesen Job ist sie bald aber los, weil die Sendung bekanntlich vom RBB zum MDR wechselt. Rund um diese Veränderungen hatte es auch Schlagzeilen um Kailouli gegeben, zusammen mit ihrem Kollegen Aimen Abdulaziz-Said erklärte sie, der MDR wolle künftig auf Moderatoren mit ostdeutschem Hintergrund setzen. Daraufhin gab es Kritik am MDR, die Chefredakteurin des Senders erklärte jedoch, eine solche Aussage sei nie getroffen worden. Vor ihrer Zeit beim "Mittagsmagazin" arbeitete Kailouli unter anderem für den BR, WDR und NDR.

"Ich freue mich sehr auf das Team von 'Report Mainz'. Als Autorin weiß ich wie viel Herzblut und Ausdauer in Recherchen stecken und wie wichtig Beiträge, die aufdecken und aufklären, für unsere Gesellschaft sind. Ich sehe es als große Verantwortung und Ehre diese Recherchen zukünftig als Moderatorin bei 'Report Mainz' präsentieren zu dürfen. Die Nachfolgerin von Fritz Frey zu werden ist eine große Anerkennung für meine journalistische Arbeit und ich freue mich sehr über das Vertrauen des SWR, dieses renommierte Politikmagazin in Zukunft zu moderieren", sagt die Journalistin zu ihrer neuen Aufgabe.