am 09.11.2023 - 16:23 Uhr

Es waren zwei Namen, die bei RTL in Köln-Deutz diesen Sommer lange in der Schwebe waren: Sascha Schwingel und Henning Tewes. Zwei prominente Köpfe in führenden Positionen des Unternehmens, von denen man seit November vergangenen Jahres nicht mehr viel hörte. Eine Antwort ist inzwischen längst bekannt: Sascha Schwingel ist zurückgewechselt auf die Produzentenseite; hat bekanntlich die Führung der UFA übernommen, doch der Verbleib von Henning Tewes war bislang offiziell noch nicht geklärt.

Bis November 2022 war Tewes Chief Content Officer bei RTL Deutschland. Bei seiner Abberufung vor einem Jahr, in dessen Folge dort dann Stephan Schmitter aufstieg, hieß es wörtlich, Tewes solle „neue Führungsaufgaben bei der RTL Group übernehmen.“ Doch nach dieser Ankündigung wurde es still; gesehen wurde Tewes nur noch selten in Köln-Deutz und zuletzt war es dort auch kein Geheimnis mehr, dass RTL Deutschland bzw. RTL Group und Tewes getrennte Wege gehen.

Auf Anfrage von DWDL.de erklären sowohl RTL Group als auch Henning Tewes diese Woche dann auch genau das. „Die RTL Group hat sich mit Henning Tewes im besten gegenseitigen Einvernehmen darauf geeinigt, dass Henning Tewes die RTL Group zum Jahresende verlassen wird. Wir bedanken uns herzlich bei Henning Tewes für seinen großen Einsatz und seine unternehmerischen Erfolge. Wir wünschen ihm für die Zukunft nur das Beste“, so ein Sprecher der RTL Group.

Henning Tewes war seit 2005 für die RTL Group tätig, zunächst unter anderem bei den Töchtern in Griechenland und Kroatien sowie bei der RTL-eigenen Nachrichtenagentur Enex in Luxemburg. Zu RTL Deutschland kam er im Mai 2019, zunächst als COO Programm Affairs & Multichannel. Im November 2019 wurde er als Co-Geschäftsleiter von RTL+ für die Inhalte des Streamingdienstes verantwortlich, im März 2021 übernahm er die Geschäftsführung von RTL, ein Jahr später auch von Vox - damit lagen bis zur Abberufung vor einem Jahr die beiden großen Sender und der Streamingdienst inhaltlich in seiner Verantwortung.