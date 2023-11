2021 ist die südkoreanische Netflix-Serie "Squid Game" ein Überraschungserfolg auf der ganzen Welt gewesen, sie zählt bis heute zu den erfolgreichsten Produktionen des Streamingdienstes überhaupt. Kein Wunder also, dass man bei Netflix versucht, die Marke fortzuführen. Eine zweite Staffel hat man bereits vor fast zwei Jahren angekündigt, darüber hinaus steht nun aber auch bald eine Reality-Gameshow an, die auf "Squid Game" basiert.

Die Show mit dem Titel "Squid Game: The Challenge" wird ab dem 22. November bei Netflix zu sehen sein. Und um die Spannung möglichst lang hoch zu halten und um die Kundinnen und Kunden bei der Stange zu halten, hat Netflix angekündigt, dass die Folgen des Formats in drei Tranchen veröffentlicht werden. Anfang Dezember ist dann das Finale zu sehen. Neben den klassischen Werbemaßnahmen zum Start hat Netflix nun auch etwas durchaus beachtliches angekündigt.

So wird man im Rahmen der "Wok-WM", die an diesem Wochenende stattfindet und bei ProSieben zu sehen sein wird, für den Start von "Squid Game: The Challenge" werben. Bereits bekannt war, dass Netflix sowohl einen Einer-Wok, als auch einen Vierer-Wok sponsern wird. Nun steht fest: Evil Jared (Einer) und die vier TikToker Sinanmovez, Ehrenmannrius, Dani Verdari und Kaan (Team-Wok) werden in Netflix bzw. "Squid Game"-Optik den Eiskanal hinunter rauschen.

Neben diesem Sponsoring gibt es auch ein Streckenschild mit dem Netflix-Logo. Außerdem wird der sogenannte "Kreisel", die Kurve 7, ein Untereis-Branding von "Squid Game: The Challenge" erhalten. Darüber hinaus gibt es Werbebanden, Werbeplatten und Logowände, die entweder Netflix oder "Squid Game: The Challenge" bewerben. Und dann soll es auch im Zielbereich und in der Zielkurve Netflix-Einbindungen geben. Wie das alles genau umgesetzt wurde, gibt’s bereits am heutigen Freitagabend zu sehen. Ab 22:30 Uhr zeigt ProSieben das Qualifying zur "Wok-WM". Am Samstag wird das eigentliche Event ab 20:15 Uhr gezeigt.

Bei "Squid Game: The Challenge" kämpfen 456 echte Spielerinnen und Spieler um ein Preisgeld in Höhe von 4,56 Millionen US-Dollar. Basierend auf dem koreanischen Survival-Drama "Squid Game" werden in einer Reihe von Spielen, die oft von der Original-Serie inspiriert sind, die Strategien, Allianzen und der Charakter der Teilnehmenden auf die Probe gestellt. Bei einer Niederlage droht allerdings nicht, wie in der Serie, der Tod - sondern nur das ganz simple Ausscheiden aus der Reality-Gameshow.