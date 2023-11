Beim Bremer Fernsehpreis gibt es einen klaren Sieger: Der WDR erhielt am Freitagabend gleich drei Auszeichnungen beim ARD-Regionalwettbewerb. So wurde die "Lokalzeit" aus Dortmund für den besten aktuellen Beitrag ausgezeichnet, außerdem gab es in der Kategorie Beste Leistung vor der Kamera einen Preis für die "Aktuelle Stunde" vom 13. März für die Schalten aus Freudenberg. Als bestes regionales Streaming-Format wurde zudem die WDR-Produktion "Feuer & Flamme" geehrt.

Die beste investigative Leistung kam derweil vom "Brandenburg Aktuell"-Team des RBB. Dort hatte man im April dieses Jahres über Rechtsextremismus an einer Schule in Burg berichtet. Zwei weitere Preise gingen zudem noch an den NDR und Radio Bremen. Die Jury, der erneut Frank Plasberg leitete, vergab außerdem zwei Sonderpreise. Diese gingen an den SWR für das Streaming-Format "Feuerkinder – Über Leben nach der Katastrophe" sowie den HR für "Die Abschlussklasse", das eigentlich in der Kategorie "Worauf wir besonders stolz sind" nominiert war.

Der SWR erhielt zudem den Publikumspreis, der in diesem Mal zum zweiten Mal vergeben wurde. Gewonnen hat der Beitrag "Saubermänner" aus der "Landesschau Baden-Württemberg". Interessierte konnten im September aus insgesamt 28 Produktionen wählen - mehr als 10.000 Menschen haben sich nach Angaben von Radio Bremen daran beteiligt.

"Regionale Berichterstattung ist das Herzstück der ARD – und der Bremer Fernsehpreis zeigt eindrucksvoll, wie stark der Informationsgehalt und die Gestaltung unseres vielfältigen Angebots ist", sagt Yvette Gerner, Gastgeberin der Veranstaltung und Intendantin von Radio Bremen. Und Kai Gniffke, ARD-Vorsitzender und SWR-Intendant, ergänzt: "Regionalität ist unsere DNA als ARD! Denn der Blick in die Welt ist ohne Zweifel wichtig. Doch nur wer versteht, was vor seiner Türe passiert, kann mitreden und unsere Gesellschaft und Demokratie mitgestalten. Für diese wertvolle Arbeit werden die Gewinnerinnen und Gewinner des Bremer Fernsehpreises ausgezeichnet. Ich gratuliere ihnen herzlich."

Alle ausgezeichneten Sendungen und Beiträge im Überblick:

in der Kategorie "Bester Beitrag "Aktuelles":

Drama im Kleingarten, Lokalzeit aus Dortmund, 28. Mai 2023, WDR Dortmund

in der Kategorie "Beste Leistung vor der Kamera":

Schalten aus Freudenberg, Aktuelle Stunde, 13. März 2023, WDR Köln

in der Kategorie "Bestes crossmediales Regional-Projekt":

NDR auf’m Land, NDR auf’m Land, 14. November 2022, NDR Hamburg

in der Kategorie "Beste investigative Leistung":

Rechtsextremismus an Schule in Burg, Brandenburg aktuell, 25. April 2023, rbb Brandenburg

in der Kategorie "Bestes regionales Streaming-Format":

Feuer & Flamme, 9. Januar 2023, WDR Köln

in der Kategorie "Worauf wir besonders stolz sind":

Wer pflegt Mama?, buten un binnen, 28. Juli 2022, Radio Bremen

Sonderpreise der Jury:

Feuerkinder – Über Leben nach der Katastrophe, 20. Februar 2023, SWR Baden-Baden (nominiert in der Kategorie "Bestes regionales Streaming-Format")

Die Abschlussklasse, hessenschau, 1. Mai 2023, hr Frankfurt (nominiert in der Kategorie "Worauf wir besonders stolz sind")

Publikumspreis "Nah dran"

Saubermänner, Landesschau Baden-Württemberg, 17. August 2022, SWR Stuttgart