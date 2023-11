Am kommenden Samstag startet ProSieben die dann schon neunte Staffel des Quotenerfolgs "The Masked Singer" – und hat nun schon ein erstes Geheimnis gelüftet. Wer nimmt am Tisch des Rateteams Platz? Ruth Moschner, die mit Ausnahme der dritten Staffel immer dabei war, rätselt auch in diesem Herbst wieder mit. Rea Garvey pausiert hingegen. Der Musiker nahm in den Staffeln zwei, vier, fünf, sechs und acht als ständiges Mitglied des Rateteams am Pult Platz. Rea Garvey ist dieser Tage auf Tour, am kommenden Samstag etwa in Sankt Pölten. Anders als in Staffel sieben, bei der Garvey ebenfalls fehlte, soll es diesmal aber trotzdem ein zweites festes Mitglied des Rateteams geben.

Hier fiel die Wahl von ProSieben auf Alvaro Soler. Der Musiker erklärte, er wisse noch, "wie geflasht ich als Rateteamgast vor zwei Jahren war von den faszinierenden Masken und den künstlerischen Outfits. Deshalb freue ich mich umso mehr auf den Start in diesem Jahr, auch wenn es sicher wieder superschwierig wird, herauszufinden, wer unter der Maske steckt."



Ruth Moschner sagt über ihren neuen Ratepartner: "Ich glaube, dass sich gerade die weiblichen Fans sehr über seine Anwesenheit und seinen Charme freuen werden. Außerdem hat Alvaro ja mit seinem früheren Gastaufritt im Panel bewiesen, dass er sehr gut im Raten ist, denn damals hat er wertvollen Input geliefert. Das hat unser Team sehr bereichert!"





Die erste neue Folge der Show läuft am Samstag, 18. November. Eine Woche später geht die Liveshow von Endemol Shine Germany dann "Wetten, dass..?" aus dem Weg. Am letzten November-Wochenende wird sonntags gerätselt, welche Stars unter den Masken stecken. Zu Ende ist die Staffel demnach kurz vor Weihnachten.