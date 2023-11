Um seine Sparziele zu erreichen, will der RBB nicht nur in vielen Bereichen aktiv Geld einsparen, sondern auch Einnahmen durch die Veräußerung von Grundstücken generieren. Wie der Sender jetzt bekanntgegeben hat, bietet man zwei Bürogebäude inklusive Grundstück sowie zwei baureife Grundstücke zum Verkauf an. Alle vier Objekte befinden sich in unmittelbarer Nähe des Hauptgeländes des RBB an der Potsdamer Marlene-Dietrich-Allee.

Die vier Objekte sollen jeweils getrennt und zum Höchstgebot verkauf werden, dieses Höchstgebot muss zudem über dem aktuellen Verkehrswert liegen. Die Grundstücksgrößen belaufen sich nach RBB-Angaben auf 894 m², 868 m², 5.075 m² und 2.015 m². Der Verwaltungsrat des RBB hatte den Verkauf bereits im September beschlossen, nun geht es also in die entscheidende Phase. Der RBB spricht von "größtmöglicher Transparenz" und hat daher eine öffentliche Vergabe über das Deutsche Vergabeportal angekündigt.

Ein vom RBB verschickter Link, der zu mehr Informationen zu den Objekten und Teilnahmebedingungen des Verkaufsprozesses führen soll, bringt aktuell aber nur eine Fehlermeldung. "Kriterien für die Auswahl und Bewertung der nun angebotenen Grundstücke durch die Hauptabteilung Gebäudemanagement des RBB waren deren Betriebsnotwendigkeit für den RBB, aktuelle Nutzung, Lage, Marktfähigkeit, zeitliche Umsetzbarkeit und der jeweilige Verkehrswert", heißt es vom RBB.

Vor einigen Wochen hatte RBB-Intendantin den Prozess "RBB Zielbild 2028" angestoßen. Bis zu kommenden Sommer will man sich im Rahmen dessen erst einmal Gedanken darüber machen, wie die Mindestgröße der Anstalt auszusehen hat. Im Zuge dessen hatte man auch den Plan, eine weitere Direktionsstelle abzubauen, erst einmal verschoben (DWDL.de berichtete). Bei den nun zum Verkauf angebotenen Gebäuden ist man sich aber offenkundig schon jetzt sicher: Sie werden künftig nicht mehr im Eigentum benötigt.

Die damalige Interims-Intendantin Katrin Vernau hatte dem RBB im vergangenen Jahr ein Einsparungsprogramm in Höhe von 49 Millionen Euro auferlegt. Um dieses Ziel bis Ende des kommenden Jahres zu erreichen, sollen die Grundstücke nun verkauft werden. Durch die Veräußerungen will der RBB noch in der aktuellen Beitragsperiode, die Ende 2024 endet, Einnahmen erzielen.