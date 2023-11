In wenigen Tagen, am kommenden Sonntag, startet beim britischen Privatsender ITV die nächste Runde von "I’m a Celebrity… Get Me Out of Here". Und die Verantwortlichen des Senders hoffen wohl vor allem zu Beginn auf viel Aufmerksamkeit, denn das nun bestätigte Teilnehmerfeld hat es in sich. Allen voran die Tatsache, dass man Ex-Politiker Nigel Farage für eine Teilnahme bewegen konnte, sorgt aktuell für viele Schlagzeilen.

Farage ist einer der bekanntesten und gleichzeitig umstrittensten Politiker des Landes. Als Vorsitzender der Ukip-Partei galt er lange als Vorkämpfer des Brexits, erst vor wenigen Monaten räumte er jedoch ein, dass der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union nicht den erhofften Erfolg gehabt habe. Wie viel Geld Farage genau für die Teilnahme an der Show erhält, ist unklar. Diverse britische Medien berichten aber davon, dass es mehr als eine Million Pfund sein sollen. Laut der "Daily Mail" sind es 1,5 Millionen Pfund. Aus der aktiven Politik hat sich Farage mittlerweile weitestgehend zurückgezogen, er ist aber noch regelmäßig beim rechten News-Sender GB News zu sehen.

Nach eigenen Angaben sei er schon mehrmals von den Macherinnen und Machern angefragt worden, doch bislang lehnte Farage die Teilnahme am Dschungelcamps stets mit der Begründung ab, das Format sei "demütigend". "Ich möchte mich selbst testen. Wirtschaft, Politik, Medien: Ich habe so viele verschiedene Jobs gemacht und im Allgemeinen war ich einigermaßen erfolgreich dabei. Aber ich wurde noch nie auf diese Art und Weise auf die Probe gestellt. Es ist eine mentale Prüfung und vielleicht werde ich herausfinden, wer ich wirklich bin", sagt Farage nun über seine Teilnahme an der Show. Er sei in den letzten Jahren "dämonisiert worden", so der Ex-Politiker. Und weiter: "Ich hoffe, dass diejenigen, die mich hassen, es danach etwas weniger tun. Aber es ist ein Glücksspiel."

Das britische Dschungelcamp hat eine gewisse Historie, wenn es um ehemalige Politikerinnen und Politiker geht. Erst im vergangenen Jahr nahm der 2021 zurückgetretene Gesundheitsminister Matt Hancock an der Show teil. 2012 zog Nadine Dorries ins Dschungelcamp und wurde dafür von ihrer Fraktion suspendiert, unter Boris Johnson wurde sie später unter anderem Medienministerin. Apropos Johnson: Dessen Vater Stanley nahm 2017 an dem Format teil.

In diesem Jahr wird Nigel Farage das Camp in Australien mit neun anderen mehr oder weniger bekannten Persönlichkeiten teilen. Mit dabei ist auch Jamie Lynn Spears, Schauspielerin, Sängerin und Schwester von US-Popstar Britney Spears. Mit dabei sind darüber hinaus noch diverse Schauspielerinnen und Schauspieler, eine Restaurant-Kritikerin, eine YouTuberin und eine Moderatorin der ITV-Sendung "This Morning".