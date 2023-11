An zwei Abenden wird RTL die Miniserie "Club Las Piranjas" im linearen Programm ausstrahlen. Bei RTL+ stehen die Episoden bereits seit dem 19. Oktober zum Streaming bereit. Im Free-TV sollen die vier Folgen nun am Mittwoch und Donnerstag vor Weihnachten, also am 20. und 21. Dezember, zur besten Sendezeit zu finden sein.

Warner Bros. ITVP und Honeybird Film haben die Miniserie umgesetzt, Sven Unterwaldt führte Regie nach Büchern von Marko Lucht und Mark Werner. Umgesetzt wurde die Serie von Warner Bros. ITVP und Honeybird Film, wobei Hape Kerkeling zum Kreis der Produzenten gehörte. Gedreht wurde von April bis Juli 2022 auf Mauritius und in Köln und Umgebung.