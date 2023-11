Im vergangenen Dezember probierte sich RTL+ an einem besonderen Programm. Von "Last X-mas: 24 Tage für die Liebe" wurden jeden Tag im Advent kurze Episoden beim Streamer veröffentlicht; am Heiligen Abend gab es dann sogar eine etwas üppigere Folge. Im Dezember 2023 steht nun die Free-TV-Premiere der Produktion aus dem Hause Bantry Bay Productions GmbH an. Vox wird das Format allerdings nicht täglich zeigen, sondern die Geschichte komplett in einem Rutsch senden, sodass sie in diesem Fall zu einem abendfüllenden Weihnachtsfilm wird.

Nathalie (Paula Kalenberg) ist am Boden zerstört, als sie am 1. Dezember von ihrem Verlobten (Tobias van Dieken) verlassen wird. Das kann sie ihrer Familie nicht erzählen – vor allem nicht ihrem kranken Opa Heinz (Achim Wolff), für den das bevorstehende Weihnachtsfest möglicherweise das letzte ist und der sich so darauf gefreut hat, an Heiligabend Nathalies Mann fürs Leben kennenzulernen. Also muss ein neuer Verlobter her. Und so startet Nathalie ihre ganz persönliche Liebesmission. Doch kann man innerhalb von 24 Tagen die große Liebe finden, wenn das in all den vielen Jahren zuvor nicht gelungen ist?