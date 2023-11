Iris Ostermaier, Christian Röpke und Nils von der Kall werden zum 1. Januar 2024 in die Geschäftsführung der Zeit Verlagsgruppe berufen. Rainer Esser, der die Verlagsgruppe seit 1999 als Geschäftsführer leitet, wird im Zuge dessen CEO und Vorsitzender der Geschäftsführung, wie am Donnerstag bekannt wurde.

Konkret wird Iris Ostermaier, die gerade erst von RTL zur "Zeit" gewechselt ist, als Chief Financial Officer weiterhin die Bereiche Finanzen, IT, Herstellung und Facility Management leiten. Christian Röpke wird Chief Product Officer und ist damit für die Digitalisierung aller Geschäftsmodelle verantwortlich. Er bleibt zudem Geschäftsführer von "Zeit Online". Nils von der Kall wird Chief Commercial Officer und ist somit übergreifend für die Vermarktung in den B2C- und B2B-Märkten verantwortlich. Er übernimmt neben dem Lesermarkt auch die Verantwortung für das B2B-Geschäft.



"Die Zeit Verlagsgruppe ist in den letzten Jahren sehr stark gewachsen, sowohl in der Zahl der Mitarbeitenden als auch in unseren Geschäftsfeldern", sagte Rainer Esser. "Wir bündeln in der neuen Geschäftsführung die breite Palette an Kernkompetenzen, Wissen und Fähigkeiten, um gemeinsam die Zukunft der Zeit Verlagsgruppe mit ihren 1400 Mitarbeitenden zu gestalten."