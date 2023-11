© kabel eins

Durch das Special führen Ingolf Lück, Peter Illmann und Kai Böcking, addiert geleiteten sie durch weit mehr als 200 Sendungen zwischen den Jahren und 1983 und 1990. Insgesamt hatte "Formel Eins" damals vier Hosts. Nicht mehr dabei sein kann die vor einiger Zeit verstorbene Stefanie Tücking, die 80 Sendungen in den Jahren 1986 und 1987 präsentiert hatte.



Kabel Eins verspricht, dass das Moderatoren-Trio Meilensteine der ersten Musikvideo-Ära zeigen wird und zudem Aufreger und Musik-Skandale bespricht. Ebenfalls zu sehen sein sollen Thomas Anders, Nilz Bokelberg, Anastasia Zampounidis, Lisa Feller und Markus Mörl. Produziert wird das Primetime-Special von Bavaria Entertainment.

Ein interessantes Primetime-Programm für Wrestling-Fans plant derweil ProSieben Maxx am zweiten Dezember-Samstag, also am Neunten des Monats. Ab 20:15 Uhr laufen dann zwei Episoden der im Vorjahr produzierten Sendung "WWE Rivals". Einmal dreht sich alles um Stone Cold Steve Austin vs. The Rock. In der zweiten Folge geht es um Undertaker vs. Kane. Versprochen werden "Einblicke hinter die Kulissen". Ab 22:05 Uhr schließt sich dann wie gewohnt "SmackDown" an.