am 23.11.2023 - 16:13 Uhr

Knapp einen Monat nach Bettina Böttingers Abschied vom "Kölner Treff" steht nun auch fest, mit welcher Talk-Aufstellung der WDR ins kommende Jahr gehen wird: Wie der Sender am Donnerstag mitteilte, werden Susan Link und Micky Beisenherz künftig alleinige Gastgeber der Talkshow. Bereits seit 2019 moderieren die beiden den "Kölner Treff" regelmäßig - und ab 2024 sogar wöchentlich. Im Zuge dessen wird die Sendezeit der Show auf zwei Stunden verlängert.

Die Entscheidung kommt durchaus überraschend, immerhin hatten der WDR und die Produktionsfirma Encanto vor wenigen Monaten ein aufwendiges Casting veranstaltet. Der Sender selbst sprach damals auf DWDL.de-Nachfrage jedoch von einer "möglichen Erweiterung des Moderationsteams", hielt sich somit also alle Optionen offen.

"Susan Link und Micky Beisenherz sind ein erfahrenes und beliebtes Duo, das den Freitagabend seit Jahren mit Empathie und Humor bereichert", sagt WDR-Unterhaltungschefin Karin Kuhn nun. "Ich bin sehr froh, dass wir die beiden dafür gewinnen konnten, sich als alleinige Gastgeber noch mehr Zeit für den ‘Kölner Treff‘ zu nehmen."

Susan Link: "Der 'Kölner Treff' ist für mich eine der schönsten Sendungen im deutschen Fernsehen. Das Großartige ist: man kann an einem Abend besondere Geschichten hören, lachen und manchmal weinen. Jede Runde ist einmalig. Dazu Micky Beisenherz an meiner Seite - ein großes Vergnügen!" Beisenherz ergänzt: "Das kann ich nur zurückgeben. Seit jeher ist der Freitagabend meine ganz persönliche Primetime: Den Menschen in der Runde als Host zusammen mit Susan künftig noch häufiger näher kommen zu dürfen, ist ein schönes Privileg."