Die Spatzen pfiffen es schon seit Monaten von den Dächern. Bereits im Februar war in einem "SportBusiness"-Bericht erstmals die Rede davon, dass die Sky-Gruppe sich für all seine Länder umfangreiche Herren- und Damen-Tennis-Rechte gesichert habe. Bestätigt war all das lange nicht, auch nicht, als DWDL im September mit Charly Classen, Sportvorstand bei Sky Deutschland, sprach. "Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir unser Angebot an Live-Frauen-Sport zeitnah deutlich ausbauen", sagte er damals. Nun ist klar: Dieser deutliche Ausbau betrifft den Tennis-Sport. Ab 2024 greift ein neuer Fünf-Jahres-Vertrag zwischen der kompletten Sky-Gruppe und der Tennis-Damen-Tour WTA. Zu sehen gibt es dann die Finals, die 1000er, 500er und 250er-WTA-Turniere mit einer Ausnahme: Die jeweils inländischen Turniere werden gesondert vermarktet und verkauft. Bisher wurde die WTA in Deutschland vom Tennis Channel übertragen.





Bis dato ging der Ausbau von Frauensport bei Sky Deutschland eher schleppend voran. Zugpferd war zuletzt der DFB-Pokal der Frauen. Rechte an der Frauen-Bundesliga erhielt Sky nicht. Hier machte Classen im DWDL-Interview auch die starke Free-TV-Präsenz der Liga im derzeitigen Rechtezyklus verantwortlich.