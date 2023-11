Die Produktionsfirma gebrueder beetz arbeitet an mehreren Dokumentarfilmen, die sich mit dem Angriff der Terrororganisation Hamas auf das Musikfestival in Israel am 7. Oktober beschäftigen. Ein erstes Ergebnis - ein 32-minütiger Film mit dem Titel "Hamas-Angriff aufs Festival - Die Überlebenden des Wüsten-Raves" - wird bereits in der kommenden Woche im Rahmen eines Arte-Themenabends zu sehen sein.

Der Kultursender strahlt den Film am Dienstag um 22:10 Uhr aus. Vor und nach dem Film werden zudem Interviews mit Überlebenden des Anschlags, dem Regisseur Duki Dror und den Produzenten Reinhardt Beetz und Danna Stern gezeigt. Neben Beetz und Dror umfasst das Team hinter der Produktion auch Yossi Bloch und Noam Pinchas.

Möglich wurde der Film, weil die Produzenten bereits zwei Tage nach dem Angriff auf das Musikfestival, bei dem 260 Menschen ums Leben kamen und mehr als 100 Geiseln genommen wurden, ein Drehteam vor Ort hatten. "Unser Team vor Ort hat das Ereignis in Echtzeit dokumentiert. Es handelt sich um eine bedeutende internationale Geschichte, die in den kommenden Jahren widerhallen wird", sagt Reinhardt Beetz, CEO von gebrueder beetz filmproduktion, der in der Vergangenheit bereits an mehreren Projekten mit dem Filmemacher Duki Dror zusammengearbeitet hat.

"Wir hatten es im Gefühl, dass wir anfangen müssen, die Überlebenden zu filmen und ihre Aussagen dokumentarisch festzuhalten, verschiedenstes Material zu sammeln und dieses so schnell wie möglich zusammenzustellen", so Dror. Neben zahlreichen Interviews mit Überleben, haben Dror und sein Team in den letzten Wochen auch den Angriffsort gefilmt und Material von den Stunden beschafft, in denen der Angriff passierte. "Die Besonderheit hier ist, dass die Ereignisse in Echtzeit von mehreren Quellen in großem Umfang aufgezeichnet wurden, einschließlich der eigenen Kameraleute der Hamas und der an den Tätern befestigten GoPros, von den Opfern auf ihren Mobiltelefonen, von CCTV-Aufnahmen, von Dashcams und von den Ersthelfern vor Ort."

Die Sondersendung, die Arte zeigen wird, ist dabei erst der Anfang. So soll in den nächsten Wochen eine 50-minütige Version des Films fertiggestellt und weltweit vertrieben werden. "Eine Serie und eine längere Produktion sind in Entwicklung, die die schrecklichen Angriffe der Hamas mit dokumentarischem Tiefgang erzählen", sagt Beetz. Zusammen mit einem internationalen Team arbeitet die Produktionsfirma an einem 90-minütigem High-End-Dokumentarfilm unter dem Titel "One Day in October", der im Oktober kommenden Jahres fertiggestellt sein soll.