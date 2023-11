Schon nach der Eröffnungsshow am zurückliegenden Montag überraschte Sat.1 mit einer nächtlichen Programmänderung. Als die Einzugssendung und auch die erste Late-Night-Show zu Ende waren, sendete "Promi Big Brother" einfach weiter. Sat.1 übernahm hierfür schlicht die Bilder des ohnehin bei Joyn verfügbaren 24-Stunden-Livestreams – und war damit gar nicht mal so unerfolgreich. In den ersten rund eineinhalb Stunden sicherte sich das Livesignal knapp zwölf Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen, zwischen drei und 5:30 Uhr wurden noch gute 9,6 Prozent gemessen.

Ab sofort und bis zum Finale am 4. Dezember wird Sat.1 so nun jede Nacht bestreiten. Der Sender bestätigte die Entscheidung am Samstagnachmittag unter anderem via X, früher Twitter. In der Nacht auf Sonntag kommen somit drei zusätzliche Live-Stunden hinzu; der Livestream im Sat.1-Programm beginnt um 1:55 und soll um kurz vor fünf Uhr morgens enden. In den Tagen danach variieren zwar die Startzeiten, nicht aber das Ende des nächtlichen Einblicks. Schluss ist dann jeweils um 5:30 Uhr, wenn sich die Crew des "Frühstücksfernsehen" meldet.



Am kommenden Wochenende, wenn "PBB" dem Finale entgegen geht, endet die Live-Übertragung um 5:05 (Samstag) und 5:40 Uhr (Sonntag). Schaut man nur auf die Entscheidungsshows von "Promi Big Brother", dann läuft aktuell die quotenstärkste Staffel seit 2019. Die bisher gesendeten Folgen kamen auf 13 Prozent Marktanteil im Schnitt, auch die Gesamt-Reichweite ist höher als zuletzt. Mit bisher rund 1,3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern ist "PBB" so gut unterwegs wie seit Sommer 2020 nicht.



Ein solcher Rund-um-die-Uhr-Blick ins Haus war ganz früher bei "Big Brother" schon möglich; damals gab es den 24-Stunden-Kanal bei Premiere und später bei Sky. Zuletzt wurde darauf verzichtet, auch, weil die unterschiedlichen Zeitebenen verwirrend sein könnten. Wer nun 24 Stunden mit den Promis verbringen will, muss das kostenpflichtige JoynPlus+ gebucht haben.