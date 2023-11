ZDF Studios, Boogie Entertainment und Koproduktionspartner Aristosfilms entwickeln gemeinsam eine sechsteilige Miniserie, die auf dem Bestseller "The Secret Life of Kim Dotcom: Spies, Lies and the War for the Internet" von David Fisher basiert - also auf der authorisierten Biografie, die in Kooperation mit Kim Dotcom entstand.

Die Vorbereitungen für die Produktion inklusive Casting und Location Scouting haben bereits begonnen, die Fertigstellung ist für das Jahr 2025 geplant. Robert Franke, Bereichsleiter Drama bei ZDF Studios, und Rolant Hergert, Produzent und Gründer von Boogie Entertainment, werden als Executive Producer fungieren. Die Macher versprechen eine "fesselnde Reise durch das Leben von Kim Dotcom und seine bemerkenswerte Entwicklung vom deutschen Hacker zum bahnbrechenden Unternehmer".

Kim Dotcom war zunächst unter dem Namen Kimble als Hacker bekannt geworden, später nannte er sich Kim Dotcom und gründete die Filesharing-Plattform MegaUpload - das die US-Regierung zu einem kriminellen Unternehmen erklärte. Von FBI und CIA unerbittlich verfolgt, machten Dotcoms extravaganter Lebensstil, seine unbarmherzigen Rechtsstreitigkeiten und seine dreiste Missachtung des Urheberrechts ihn für die einen zum Symbol des digitalen Widerstands und für die anderen schlicht zu einem Kriminellen.

Die Serie solle eine Mischung aus Enthüllungsthriller, Gerichtsdrama und Erkundung der dunklen Seiten des Internets werden und "über die Oberfläche hinaus" auch Themen wie Privatsphäre, Freiheit und die tiefgreifenden Konsequenzen, wenn man die Autorität der Regierung herausfordert, beleuchten. "Die Serie entfaltet sich als außergewöhnliche Chronik eines modernen Gesetzlosen, der wider Erwarten zu einem unwahrscheinlichen Helden für die Sache der Internetfreiheit wurde", heißt es in der Beschreibung. Die globale Odyssee erstreckt sich über zahlreiche Länder von Deutschland über Monte Carlo, die USA, Thailand, Hongkong, Großbritannien und Neuseeland.

Robert Franke, Bereichsleiter Drama bei ZDF Studios: "In 'The Kim Dotcom Story' tauchen wir tief ein in die faszinierende Grauzone zwischen legitimer technischer Innovation und vermeintlicher Illegalität, insbesondere wenn es um die Verwertung urheberrechtlich geschützter Inhalte geht. Dieses Projekt ist eine fesselnde Erkundung der modernen digitalen Landschaft, in der die Grenzen verschwimmen und das wahre Gesicht der Tech-Welt zum Vorschein kommt".

Rolant Hergert, Produzent und Gründer von Boogie Entertainment, fügt hinzu: "Diese neue Serie ist von besonderer Bedeutung, da sie Kim Dotcom als exzentrische Persönlichkeit beleuchtet, mit einer überlebensgroßen Persönlichkeit, einem extravaganten Lebensstil und seiner zentralen Rolle in den frühen Tagen des Internets. Seine einzigartige Mischung aus Unternehmertum, Kontroverse und Online-Berühmtheit macht ihn zu einer wirklich außergewöhnlichen Figur des digitalen Zeitalters. Eine großartige Geschichte, die darauf wartet, erzählt zu werden."

Es ist unterdessen nicht das einzige Serien-Projekt, das die Story von Kim Dotcom erzählen will: Im vergangenen Jahr hatten X Filme Creative Pool und Dreifilm bereits die Entwicklung einer TV-Serie auf Basis des Bayern 2-Podcasts "Wild Wild Web" angekündigt.