Schon zum dritten Mal wird die Entertainment-Sektion der Produzentenallianz im kommenden Jahr den Deutschen Entertainment Award, kurz: DEA, vergeben - und nun steht auch fest, wann dies der Fall sein wird: Wie am Montag bekannt wurde, findet die Verleihung am Donnerstag, den 6. Juni in Köln statt. An diesem Tag versammelt sich übrigens auch die Fiction-Branche in der Domstadt, denn zwischen dem 5. und 7. Juni wird in Köln auch wieder die Seriencamp Conference ausgerichtet.

Beim DEA werden die Auszeichnungen in den Kategorien Best Development für die beste deutsche Eigenentwicklung, Best Adaptation für die beste Adaption eines internationalen Formats für den deutschen Markt sowie VFF Best Talent im Bereich (Executive) Producing und Development. Letztgenannter Preis wird von der VFF Verwertungsgesellschaft der Film- und Fernsehproduzenten gestiftet und ist mit einem Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro dotiert.



Andrea Schönhuber-Majewski, Vorstandsvorsitzende der Sektion Entertainment: "Ich freue mich, dass der DEA sich mit der dritten Ausgabe zu einem echten Fixpunkt der Unterhaltung entwickelt hat. In diesem Jahr werden wir noch mehr das ins Zentrum stellen, was das allerwichtigste unserer Branche ist: unsere Talente! Entertainment lebt von überraschenden Ideen und frischen Formaten. Dafür stehen unsere Awards in den drei Kategorien, und dafür steht unser Nachwuchs."

Produktionsunternehmen können auch beim dritten Mal wieder Formate und Personen für eine Auszeichnung vorschlagen. Die Einreichungsphase soll allerdings erst im März beginnen.