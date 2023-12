DWDL.de unterstützt wie auch in den vergangenen Jahren als Medienpartner die Verleihung der DAfFNE und überträgt die Preisverleihung am Samstagabend wieder im Livestream. Am Tag zuvor, also am Freitag, 1. Dezember, finden im Rahmen der Tage der Akademie zudem mehrere Panel-Diskussionen statt, die alle Interessierten, die nicht in Berlin vor Ort sein können (kostenfreie Tickets hier), ebenfalls im Livestream an dieser Stelle verfolgen können.

Das Programm:

12:00 - 13:30 Uhr: Stories of Opportunity: Die Klimakrise anders erzählen

Florian Deyle – Produzent u. Mitbegründer DRIFE Filmproduktion & Unified Filmmakers

Prof. Stefan Rahmstorf – Leiter der Abteilung Erdsystemanalyse am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, Professor für Physik der Ozeane an der Universität Potsdam

Dr. Nicole Zabel-Wasmuth – Medienrechtlerin und Climate Fiction Beraterin, Co-Founder PlanetNarratives (Teil der Global Eco Transition gGmbH)

Silke Zertz – Drehbuchautorin

Moderation: Dagmar Rosenbauer (DAfF-Vorstandsmitglied)

13:45 - 15:00 Uhr: Wie kann die Sprachverständlichkeit beim Fernsehen besser werden?

Manfred Banach – Originaltonmeister, Vorstand der BVFT

Dr. Jan Rennies-Hochmuth – Fraunhofer-Institut für Digitale Medientechnologie IDMT

Karoline Schürer – Sprechwissenschaftlerin und Sprecherzieherin

Moderation: Kirsten Kunhardt (Sounddesignerin, Vorstand der BVFT, DAfF-Mitglied)

15:15 - 16:30 Uhr: Vorstellung des Sammelbandes Medienzukunft 2025 mit wegweisenden Beiträgen zur Zukunft der ö/r Medien

Vorab: Keynote von Hermann Rotermund: "Auf der langen Bank - Die Wende zu Qualität und Vielfalt lässt auf sich warten"

Dr. Sun-Ju Choi – Autorin und Diversity Expertin

Dr. Marion Esch – Medienwissenschaftlerin, Vorstandsvorsitzende der Stiftung für MINT-Entertainment-Education-Excellence

Jonas Karpa – Medienwissenschaftler, Journalist, Projektleiter bei Leidmedien.de

Dr. Thorolf Lipp – Mitherausgeber, Filmemacher, DAfF-Vorstandsmitglied

Prof. Dr. Sabine Rollberg – ehem. ARTE-Chefredakteurin und ARTE Beauftragte des WDR, Dozentin an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Cay Wesnigk – Produzent, Regisseur, Autor, Archivist

Moderation: Thomas Waldner (Medienjournalist)

16:45 Uhr - 18:00 Uhr: Die Zukunft der öffentlich-rechtlichen Medien als dialogischer Prozess

Christina Hecke – Schauspielerin, Vorstandsvorsitzende der DEUTSCHEN AKADEMIE FÜR FERNSEHEN

Alexandra Dietz – Redakteurin (SWR), Co-Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der Redakteursausschüsse (AGRA)

Helge Lindh – MdB, Sprecher der Arbeitsgruppe Demokratie im Deutschen Bundestag, SPD

Jörg Sommer – Direktor, Berlin Institut für Partizipation

Marina Weisband – Publizistin, Psychologin, Beteiligungspädagogin

Moderation: Thomas Waldner (Medienjournalist)