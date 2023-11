Das Erste wird am 13. Februar unter dem Titel "Die Notärztin" eine neue Serie auf dem Sendeplatz am Dienstagabend um 20:15 Uhr starten. Eine Woche zuvor geht es bereits in der ARD-Mediathek los. In zunächst sechs Folgen ist Schauspielerin Sabrina Amali als Notärztin Dr. Nina Haddad zu sehen. Neben ihr gehören Max Hemmersdorfer, Paul Zichner, Anna Schimrigk, Mark Zak, Johannes Kienast und Baris Gül zum Hauptcast.

Angesiedelt ist die Serie in der Mannheimer Feuerwache III, wo Dr. Haddad ein Team mit dem Notfallsanitäter Paul Raue (Paul Zichner), dem Feuerwehrmann Markus Probst (Max Hemmersdorfer), dem Brandmeister Piotr Rogosa (Mark Zak) und der unerschrockenen Billy Johannes (Anna Schimrigk) bildet. Versprochen werden "emotionale Höhen und Tiefen, dramatische Notfälle und bewegende Geschichten". DIe Hauptfigur wird als "geborenene Einzelkämpferin" beschrieben, die auf der Feuerwache die Erfahrung macht, "dass die Kollegen für sie da sind, privat wie beruflich".

Regie führt Jan Haering, der gemeinsam mit Tina Thoene auch die Drehbücher schrieb. Produziert wird "Die Notärztin" von der Polyphon Film im Auftrag der ARD-Gemeinschaftsredaktion Serien im Hauptabendprogramm. Die redaktionelle Verantwortung im SWR haben Barbara Biermann (Executive Producerin), Michael Schmidl und Simon Riedl. Produzentin ist Sabine Tettenborn, Junior Producer ist René Colling. Die Kamera führt Lukas Steinbach.

Aktuell läuft auf dem Dienstags-Sendeplatz im Ersten noch die Anwaltsserie "Die Heiland". Kurz vor Weihnachten wird dann ausnahmsweise die Krankenhausserie "In aller Freundschaft" in einer Doppelfolge ab 20:15 Uhr zu sehen sein.