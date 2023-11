am 28.11.2023 - 11:10 Uhr

Bereits im zurückliegenden Sommer wurde bekannt, dass sich Sat.1 die Rechte an "The Floor" gesichert hat, einem Showformat, das John de Mol mit seiner Talpa Concepts entwickelt hat. Inzwischen gibt es weitere Details zur Sat.1-Umsetzung, die 2024 mit zunächst sechs Episoden debütieren soll. Moderator wird nicht Jörg Pilawa (der für Sat.1 etwa schon Ratespiele wie "Zurück in die Schule" oder "Das 1% Quiz" präsentiert), sondern Matthias Opdenhövel.





"Mit 'The Floor' erweitert Sat.1 sein Quizportfolio für die Prime Time, nach dem schönen Erfolg von 'Das 1% Quiz'", sagt Rasmus. Cheerio Entertainment, eine Produktionsfirma von Seven.One Studios, produziert die sechs Folgen mit Talpa Studios in Holland.