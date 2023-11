Die Schlagzahl, mit der RTL+ aktuell neue Episoden unterschiedlicher Datingshows auf den Markt wirft, ist beachtlich. Vor nicht langer Zeit endeten erst "Ex on the Beach" und die Realitystars-Version von "Are you the One", längst gibt es Nachschub von "Temptation Island VIP" und auch eine neue Runde von "Bachelor in Paradise" steht zum Abruf bereit. Noch in diesem Jahr erweitert RTL+ das Feld nun um ein ganz neues Format, das von RTL Studios umgesetzt wird: "Love Fool".

Die erste Folge des Formats erscheint am 12. Dezember – dann plant der Streamer jede Woche eine weitere Ausgabe bereit zu stellen.