Nicht allzu sehr von Erfolg geprägt war der RTL-Versuch, am zweiten Weihnachtsfeiertag des Jahres 2022 mit einer extra langen "Wer wird Millionär?"-Ausgabe zu punkten. Zumindest bei den 14- bis 49- Jährigen holte das Quiz damals nicht wirklich überzeugende neun Prozent Marktanteil. Das abendfüllende "Weihnachts-Zockerspecial" landete somit in etwa auf Augenhöhe mit ProSiebens "Duell um die Welt" und klar hinter dem zweiten Teil der "Eiskönigin" in Sat.1.

Das Warten auf das Christkind sollen am Tag vor der Bescherung übrigens Jauch, Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger mit einer weiteren Folge von "Denn sie wissen nicht, was passiert" verkürzen. Sie läuft am 23. Dezember ab 20:15 Uhr; allerdings nicht live. Schon bekannt war, dass die neue "Pumuckl"-Serie an den Feiertagen ihre Free-TV-Premiere feiern wird. Nun ist konkret bekannt: Am 25. Dezember laufen ab 15:45 Uhr sechs Folgen, am 26. Dezember ab 15:15 Uhr sieben Stück.