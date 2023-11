am 28.11.2023 - 17:07 Uhr

Nach gerade einmal einer gesendeten Folge wirft Vox sein neues Freitags-Programm "Neues Leben, neues Glück" schon wieder aus dem Programm. Zwei weitere eigentlich eingeplante Ausgaben werden entsprechend nicht mehr zu sehen sein. Stattdessen laufen am Freitagabend nun Wiederholungen von "Goodbye Deutschland".

i&u TV sowie Vitamedia hatten für Vox "Neues Leben, neues Glück" umgesetzt – ein Format, in dem Personen ihr Leben umkrempeln. Begleitet wird dabei etwa Karl, der gerne Popsänger werden möchte oder René, der seit einer Lähmung nur noch mithilfe von Orthesen stehen kann, dennoch aber gerne Schlagersänger sein möchte. Und auch "Chico" aus Dortmund ist Teil des neuen Formats. Er wurde bekannt, weil er im Lotto viel Geld gewann. Er hat gekündigt und sich einen Porsche (und vieles andere) gekauft. Den Vox-Kameras soll er in dem Format nun "seinen neuen Alltag" zeigen.



Zumindest die erste Folge verfing aber nicht. Sie erzielte in der klassischen Zielgruppe nur schlechte 3,3 Prozent Marktanteil und auch die Gesamt-Reichweite ließ arg zu wünschen übrig. Vergangenen Freitag wurden im Schnitt nur knapp 400.000 zusehende Personen ermittelt.