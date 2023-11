Der inzwischen ehemalige Sat.1-Chef Daniel Rosemann war es, der Andrea Kiewel als Moderatorin für eine neue Musikshow verpflichtete, mit der der Privatsender wohl auch ein wenig auf jenes Publikum schielt, das ARD und ZDF mit ihren Silbereisen- und Zarrella-Shows regelmäßig ansprechen. Nun steht der Termin für die erste Ausgabe fest - und diese wird noch in diesem Jahr zu sehen sein.

Wie Sat.1 mitteilte, läuft "Kiwis große Partynacht" erstmals am Mittwoch, den 27. Dezember um 20:15 Uhr und damit vier Tage bevor Kiewel zusammen mit Johannes B. Kerner im ZDF erneut die Silvestershow vom Brandenburger Tor präsentieren wird. Als Gäste sind unter anderem Anastacia, Peter Maffay, Pur, Vanessa Mai, Alphaville, DJ Ötzi, Vicky Leandros, Kerstin Ott, Gregor Meyle und Sasha mit dabei.

"Am 8. März 1993 moderierte ich zum ersten Mal das 'Sat.1-Frühstücksfernsehen'. Alles, was mich als Kiwi ausmacht, lernte ich da", so Andrea Kiewel, die trotz ihrer Rückkehr zu Sat.1 weiterhin den ZDF-"Fernsehgarten" präsentieren wird. "Seit 2000 bin ich die Fernsehgärtnerin der Nation. Und nun bei meiner Partynacht beides vereinen zu können, ist der beste Beweis dafür, dass Musik und Glück sich vertausendfachen, wenn man sie teilt. Dazu möchte ich die Sat.1-Zuschauer einladen: Zu der besten Partymusik ever, zum Tanzen und Singen und Glücklichsein, zu drei Stunden Kiwi, in denen einfach alles gut ist."

Die Show-Konkurrenz hat es zum Start von "Kiwis große Partynacht" übrigens in sich, denn an diesem Abend muss Kiewel gegen eine XXL-Ausgabe von "Wer weiß denn sowas?" im Ersten antreten. Wann die weiteren Folgen ihrer neuen Sat.1-Show zu sehen sein werden, steht noch nicht fest. Produziert wird das Format von Streamwork Produktion und Riverside Entertainment.