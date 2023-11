Vox ist auf den Geschmack gekommen: Mit über neun Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen war die RTL-Studios-Produktion "Lege kommt auf den Geschmack" beim Sender kürzlich montags eingestartet. Kommende Woche steht nun das Finale der ersten, aber keinesfalls letzten Staffel des Programms an, wie nun auch offiziell bestätigt ist. Zum ganzen Bild gehört auch, dass die Folgen zwei und drei die Auftaktwerte nicht hielten.

Für 2024 hat Vox schon neue Folgen von "Lege kommt auf den Geschmack" bestellt. Weitere Details sind noch nicht bekannt. Staffel eins umfasst vier Folgen. In diesen hat sich Lege die "weltweit besten Tipps und Tricks bei erfahrenen Gastronomen und kulinarischen Experten" abgeholt und zudem auch "Pizza-Hotspots" besucht oder Döner-Läden in Istanbul kennengelernt.



Allgemein ist Sebastian Lege dieser Tage sehr gut im Geschäft. Erst in dieser Woche wurde bekannt, dass er neben seinen bestehenden Sendungen für das ZDF nun auch eine "Besseresser"-Show für die ZDF Mediathek umgesetzt hat. Der Lebensmittelexperte erhält darin Unterstützung von Lilly Temme und Florian Reza, die als Food-Expertin und -Experte auch schon in anderen Formaten des "Besseresser"-YouTube-Kanals zu sehen waren.

Für die neue Show verspricht das Zweite das Beschreiten neuer Wege und zwar "mit spielerischer Challenge, Produktnachbau und journalistischer Analyse". Den Anfang macht "Die fiese Ferrero-Show", in der sich das Trio vor allem mit der Haselnuss befasst. Eine Recherche des Formats soll aufdecken, dass der Konzern nicht sicherstellen kann, dass seine Nüsse auch ohne Kinderarbeit geerntet wurden. Umgesetzt wird die neue Show für die Mediathek von Story House.