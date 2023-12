ZDFneo hat angekündigt, die britische Serie "The Outlaws" bald zeigen zu wollen. Bislang waren Folgen der Serie hierzulande nur im Pay-TV zu sehen, nun also bald auch die Ausstrahlung im Free-TV. ZDFneo wird die erste, sechsteilige Staffel ab dem 14. Januar immer sonntags zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr zeigen. Einen Tag später stehen alle Folgen zum Abruf in der Mediathek bereit.

In "The Outlaws" geht es um sieben Kleinkriminelle, die in der englischen Stadt Bristol Sozialarbeit leisten müssen. Gemeinsam sollen sie ein heruntergekommenes Haus renovieren und zu einem Gemeindezentrum umbauen. Die Kleinkriminellen, das sind: Oxford-Stipendiatin und Ladendiebin Rani, der ambitionierte Unternehmer John, Myrna, die linksradikale Aktivistin, der ältere Kleinganove Frank, Lady Gabriella, eine bekannte Influencerin, der vertrottelte Rechtsanwalt Greg und Christian, ein junger Gangster, der seine Schwester schützen will. Jeder hat sein eigenes Päckchen zu tragen und schnell kommen die ersten Konflikte zwischen den völlig unterschiedlichen Charakteren auf.

Als die Gruppe im Haus eine mysteriöse Tasche voll Geld findet, ist der Ärger programmiert. Konfrontiert mit einer gefährlichen Drogengang, verbünden sie sich und erkennen, dass sie mehr gemeinsam haben, als sie je für möglich gehalten hätten. Schöpfer und Produzent von "The Outlaws" ist Stephen Merchant, bekannt für die Erfolgsserie "The Office", die er gemeinsam mit Ricky Gervais entwickelte. Auch bei der US-Version von "The Office" war er lange als Produzent mit im Boot. Merchant selbst verkörpert in "The Outlaws" den unbeholfenen Rechtsanwalt Greg Dillard.