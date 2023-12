am 01.12.2023 - 11:06 Uhr

Vertriebs- und Lizenzdeal zwischen Waipu.TV und Paramount: Die beiden Unternehmen sind nach eigenen Angaben eine "mehrstufige und umfassende Vereinbarung" eingegangen. Diese besteht neben einer Vertriebspartnerschaft für Paramount+ auch aus einer Lizenzvereinbarung, die Waipu.TV verschiedene Inhalte und zusätzliche Pay-TV-Sender sichert. Die Zusammenarbeit startet mit einer von Waipu.TV initiierten Kombi-Aktion.

Konkret erhalten Käuferinnen und Käufer eines Waipu.TV 4K Sticks in Kombination mit dem "Perfect Plus Jahrespaket" ab heute zusätzlich ein Jahr Paramount+ inklusive. Die Vereinbarung umfasst des Weiteren die Distribution der Pay-TV-Sender MTV 90s, MTV 00s, MTV Hits und MTV Live über Waipu.TV im Perfect Plus-Paket. Darüber hinaus hat man sich von Paramount Lizenzen für etliche Inhalte gesichert, die es künftig in der Waiputhek zu sehen geben soll.

"Unser Ziel ist es, unseren Kunden großartige Unterhaltung zu bieten, wo und wann immer sie wollen. Durch die umfangreiche Partnerschaft mit Paramount haben wir nun einen weiteren attraktiven Partner gewonnen, mit dem unsere Kunden einfach und flexibel das beste Entertainment aus Free-TV, Pay-TV und New-TV bei Waipu.TV mit dem besten Streaming kombinieren können", sagt Markus Härtenstein, Vorstand bei Exaring AG, Betreiberin von Waipu.TV.

Für Waipu.TV ist der Deal auch eine strategische Entscheidung für 2024, wenn es durch den Wegfall des Nebenkostenprivilegs potenziell viele neue Kundinnen und Kunden zu gewinnen gibt. Härtenstein: "Die zusätzliche inhaltliche Dimension der Partnerschaft stellt einen essenziellen Ringschluss dar, der vertriebliche Maßnahmen mit Content verknüpft. Mit hochwertigen Blockbustern und neuen Pay-TV-Sendern erfahren unsere Kunden damit eine weitere inhaltliche Aufwertung ihres bestehenden Pakets und wir bieten damit ein noch attraktiveres Angebot für alle Kabelhaushalte, die 2024 mit dem Wegfall des Nebenkostenprivilegs die Wahlfreiheit erhalten, sich Ihren TV-Anbieter selbst zu wählen."

Michael Keidel, VP Affiliate, Ad Sales & Streaming Partnerships Northern, Central and Eastern Europe bei Paramount, sagt über die Vereinbarung: "Wir freuen uns sehr, die bestehende Partnerschaft mit Waipu.TV im linearen TV um neue Komponenten zu erweitern, und so insbesondere die Reichweite von Paramount+ weiter zu steigern."