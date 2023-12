Vor fast einem Jahr hat UFA Fiction angekündigt, den Kultsketch "Dinner for One" als Prequel-High-End-Serie verfilmen zu wollen. In sechs Folgen à 45 Minuten wollte Produzent und Showrunner Tommy Wosch der Frage nachgehen, wer die Herren von Schneider, Pommeroy, Sir Toby und Winterbottom eigentlich sind, warum sie nicht mit am Tisch sitzen und was sie mit Miss Sophie zu tun haben. Die Rede war von einer "romantisch komischen Abenteuerserie", basieren sollte das alles auf dem Buch "Dinner for five – Killer for one".

Einen Drehstart stellte die UFA damals für das Jahresende 2023 in Aussicht, doch daraus wird nichts. Wie die Produktionsfirma nun gegenüber DWDL.de mitgeteilt hat, befinde sich das Projekt aktuell noch immer in Vorbereitung und die Dreharbeiten sollen dementsprechend erst im kommenden Jahr starten. Über den Sender bzw. den Streaminganbieter, bei dem die Serie künftig zu sehen sein soll, könne man noch keine Angaben machen, so eine UFA-Sprecherin.

Weiter heißt es von der Produktionsfirma, dass der Cast "noch nicht final" feststehe. Das ist durchaus überraschend, schließlich hatte man noch Ende des vergangenen Jahres bestätigt, dass zumindest Moritz Bleibtreu in "Dinner for Five" die Rolle des Mr. Pommeroy übernehmen soll. Die übrigen Herren sollen nach damaligen "Bild"-Informationen von Daniel Donskoy, Teddy Teclebrhan und David Schütter verkörpert werden. Die Rolle der Miss Sophie wurde damals Nora Tschirner zugeschrieben, Jannis Niewöhner sollte als junger Butler James zu sehen sein.

"Ich selbst habe mich als Kind immer gefragt, warum die vier Männer nicht am Tisch sitzen und wie sie wohl aussehen. Natürlich wäre es ein Traum, hier einen Silvesterklassiker für die ganze Familie zu produzieren", sagte Produzent und Showrunner Tommy Wosch bei der Vorstellung des Projekts. "Es fühlt sich ein bisschen wie am Anfang von ‘Faking Hitler’ an – jeder findet die Idee spannend und möchte gerne mit dabei sein." Apropos "Faking Hitler": Da arbeitete Wosch bereits mit Moritz Bleibtreu zusammen, der Schauspieler verkörperte in der Miniserie Hitler-Tagebuch-Fälscher Konrad Kujau.