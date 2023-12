am 04.12.2023 - 10:05 Uhr

Nächster Abschied aus dem Dortmunder "Tatort"-Team rund um Peter Faber. Der seit 2018 von Rick Okon verkörperte Ermittler Jan Pawlak wird letztmals in einer im kommenden Februar laufenden Episode zu sehen sein. In der Episode "Cash" wird es um Sportwetten gehen. Die Dreharbeiten fanden im Frühjahr 2023 in Dortmund, Köln und Umgebung statt.

"Nach 13 Dortmunder Tatorten heißt es für mich, Abschied zu nehmen", sagte Okon und betonte, dass ihm der Abschied nicht leicht falle. Die Figur Pawlak habe ihn zuletzt intensiv begleitet. "Aber für mich ist nun der Zeitpunkt gekommen, neue Wege zu gehen."



Pawlak soll übrigens nicht ersetzt werden. So sollen in den nachfolgenden Fällen die Figuren Faber und Herzog nun als Duo ermitteln, teilt WDR-Redakteur Frank Tönsmann mit. "Anders als der Eigenbrötler Jan Pawlak war Rick Okon immer ein Teamplayer. Er hat das Ensemble um jugendlichen Elan bereichert, war immer loyal und aufgeschlossen für neue Ideen. Ein großartiger Partner. Nie hatte man das Gefühl, dass er erst später dazu gekommen war, immer war er auf Augenhöhe mit den anderen aus dem Team – ganz, als sei er schon immer dabei gewesen." Er bestätigte auch, dass der Abschied des Wunsch des Schauspielers war. Die ARD hätte, so seine Aussage, noch gerne "die ein oder andere Geschichte" mit Jan Pawlak erzählt.

Vor rund eineinhalb Jahren, damals mit der Folge "Liebe mich", hatte sich schon Anna Schudt als Dortmunder "Tatort"-Kommissarin verabschiedet. Jörg Hartmann ist in der Reihe als Peter Faber zu sehen, die Figur Rosa Herzog wird von Stefanie Reinsperger dargestellt.