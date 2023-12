am 04.12.2023 - 11:00 Uhr

Wenn am späten Montagabend eine Siegerin oder ein Sieger von "Promi Big Brother" gekürt wird, geht in Sat.1 die quotenstärkste und vermutlich auch linear meistgesehene Staffel des Formats seit drei Jahren zu Ende. Das nächste Projekt des Großen Bruders steht allerdings schon in den Startlöchern. Endemol Shine Germany und Rainer Laux Productions suchen bereits seit einigen Wochen nach Kandidatinnen und Kandidaten für eine für Frühjahr geplante Normalo-"Big Brother"-Staffel.





"Promi Big Brother" 2023 bezeichnete Pabst derweil übrigens als großen Erfolg. "Die Zuschauerinnen und Zuschauer lieben das Programm in der linearen und der digitalen Welt – insbesondere den 24/7-Livestream auf Joyn."